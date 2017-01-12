Muslera'ya özel eldiven!

AJANSSPOR - Galatasaray’ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera’nın sol el serçe parmağındaki sakatlık sonrası 17. haftadaki Konyaspor maçında oynayıp oynamayacağı merak konusu oldu.



El parmak kemiğinde kırık tespit edilen başarılı kaleci, Atiker Konyaspor ile Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında oynanacak karşılaşmada sahadaki yerini alabilecek.



Muslera’nın Konyaspor maçında forma giyebilmesi için ise 4 parmaklı özel bir eldiven hazırlandı. Sarı-kırmızılı takımın kalecisi Konyaspor maçında yine kalede olacak.



