- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Muslera'ya özel eldiven!
12 Ocak 2017 , 16:06
AJANSSPOR - Galatasaray’ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera’nın sol el serçe parmağındaki sakatlık sonrası 17. haftadaki Konyaspor maçında oynayıp oynamayacağı merak konusu oldu.
El parmak kemiğinde kırık tespit edilen başarılı kaleci, Atiker Konyaspor ile Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında oynanacak karşılaşmada sahadaki yerini alabilecek.
Muslera’nın Konyaspor maçında forma giyebilmesi için ise 4 parmaklı özel bir eldiven hazırlandı. Sarı-kırmızılı takımın kalecisi Konyaspor maçında yine kalede olacak.
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 1
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar