''Olcay ile bir büyük daha ilgilendi''

ÖZEL HABER / Trabzonspor, Beşiktaş forması giyen Olcay Şahan’ı 3.5 yıllığına renklerine bağladı. Futbolcunun temsilcisi ve ağabeyi Osman Şahan, transfer sürecini Radyospor’da anlattı. Spor Kazanı programında Özgür Sancar’a konuşan Şahan, Olcay’a Trabzonspor dışında başka bir büyük kulübün daha talip olduğunu doğruladı.



“Olcay Trabzonspor’da yeni başarılar hedefliyor”



İlk olarak transferle ilgili değerlendirmelerde bulunan Şahan, ”Çok mutluyuz. Olcay, büyük bir camiadan başka bir büyük camiaya geçti. Orada da başarılı olmak istiyor. Trabzon’da da aynı başarıları yaşayacağını düşünüyoruz. O yüzden Trabzonspor’u seçtik. 4.5 senedir oynadığı Beşiktaş’ta başarılıydı. Yeni bir sayfa açtı. Yeni başarılar elde etmek için, yepyeni bir sayfa açtık.” diye konuştu.



“Olcay, Şenol Güneş ile sorun yaşamadı”



Beşiktaş’ta herhangi bir sorun yaşanıp yaşanmadığının sorulması üstüne ise Olcay’ın temsilcisi, ”Şenol hoca ile bir problemi olduğu için ayrılmadı. Profesyonel bir futbolcu. Ne kadar çok çalıştığını da herkes biliyor. Bu futbolda olan şeyler. Profesyonel düşündü, cazip bir teklif geldi. Muharrem Usta ve Ersun Yanal’ın çok ilgilendiğini söyleyeyim. Biz de buna karşılık verdik. Beşiktaş’ta bir sorun yaşamadı.“ ifadesini kullandı.



“Türkiye’den bir büyük kulüp daha ilgilendi”



Futbolcunun Beşiktaş’ta son dönemde fazla şans bulamadığını belirten Şahan, “Olcay yedek kalacağım diye beklemez. Hep oynamak ister. Öyle bir oyuncu. Türkiye’den başka teklifler de vardı. Almanya’dan Hertha Berlin ve Ingolstadt gibi kulüpler Olcay ile ilgilendi. Türkiye’den ayrılmak istemedi. Trabzonspor’u tercih etmesinde kolaylıklar olduğunu söyleyebilirim. Türkiye’den de başka büyük bir takım daha ilgilendi. Kulüp ismi vermek istemiyorum. Trabzonspor’un dışında bir büyük kulüp daha ilgilendi. Ama Olcay artık Trabzonspor’da.” dedi.



“Usta ve Yanal’ın etkisi transferde belirleyici oldu”



Öte yandan tecrübeli futbolcunun Trabzonspor’a transfer olmasındaki ana etkenin sorulmasına ise futbolcunun temsilcisi, ”Son karar tabi ki Olcay’ındır. Trabzonspor’u seçmesinin temel nedeni Başkan Muharrem Usta ve Ersun Yanal’ın çok ilgili olmasıydı.“ yanıtını vererek sözlerini tamamladı.

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