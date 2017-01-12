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Olcay Şahan: "Hakkınızı helal edin!"
12 Ocak 2017 , 17:35
Beşiktaş'tan Trabzonspor'a transfer olan Olcay Şahan, sosyal medya hesabından veda mesajı yayınladı.
Olcay, "Beş yıl önce hayatımın dönüm noktası olan bir imzayla geldiğim Beşiktaş’tan, aklımda ve kalbimde hayatımın en özel, en güzel anılarıyla ayrılıyorum. İlk günden beri Beşiktaş formasını gururla ve onurla taşıdım, elimden gelenin en iyisini yapmak için ter döktüm. Hayatımın sonuna kadar devam ettireceğim arkadaşlıklar dostluklar kardeşlikler edindim.
Feda senesinden büyük başarılara, her zaman her koşulda desteklerini esirgemeyen Beşiktaş taraftarıyla birlikte yürüdük. Sonunda da, hak ettiğimiz şampiyonluğu birlikte yaşadık.
İlk günden beri iyi kötü her anımda yanımda olup, bana destek olan, birlikte sayısız anılar paylaştığım bütün takım arkadaşlarıma, 5 sene içerisinde birlikte çalıştığım bütün hocalarıma, Başkan ve yöneticilerime ve büyük Beşiktaş taraftarına her şey için çok teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin! Sevgi ve saygılarımla," ifadelerini kullandı.
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