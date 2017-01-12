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Olcay Şahan resmen Trabzonspor'da
12 Ocak 2017 , 01:03
Trabzonspor Kulübü, Beşiktaş'tan Olcay Şahan'ın 200 bin euro karşılığında, 3,5 yıllığına transfer edildiğini KAP'a bildirdi
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklama da şu şekilde:
Profesyonel futbolcu Olcay Şahan' ın kulübümüze transferi konusunda, Beşiktaş A.Ş. ile anlaşma sağlanmıştır.
Anlaşmaya göre; sözleşme fesih bedeli olarak Beşiktaş A.Ş.' ye, 200.000.-EUR ödenecektir.
Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Olcay Şahan arasında, 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar (3,5 yıllık) anlaşma sağlanmıştır.
Anlaşmaya göre oyuncuya;
2016 - 2017 futbol sezonu için 850.000.-EUR garanti ücret,
2017 - 2018 futbol sezonu için 1.700.000.-EUR garanti ücret,
2018 - 2019 futbol sezonu için 1.700.000.-EUR garanti ücret,
2019 - 2020 futbol sezonu için 1.700.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.
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