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''Olcay Şahan yarın kampa katılacak''

Tarih12 Ocak 2017 , 00:31

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''Olcay Şahan yarın kampa katılacak''

Olcay Şahan'ın abisi Osman Şahan, A Spor yayınında Olcay'ın Trabzonspor'a transferine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Transferde Muharrem Usta'nın katkısının büyük olduğunu söyleyen Osman Şahan, "Hocanın da ısrarı transferi bir anda gerçekleştirdi. İnsan tabii üzülüyor ama Olcay profesyonel bir oyuncu. Olcay, yarın Trabzonspor ile antrenmanlara başlayacak." ifadelerini kullandı.

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