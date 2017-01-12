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Ontivero geri dönüyor..

Tarih12 Ocak 2017 , 09:06

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Ontivero geri dönüyor..

Sezonun ilk yarısını Montreal İmpact’te kiralık olarak geçiren ve kontratı bitince Galatasaray’a dönen Lucas Ontivero’nun sözleşmesi 550 bin Euro karşılığında fesh edilmişti.

Arjantinli futbolcunun şimdi ülkesine dönmeye hazırlandığı öğrenildi. 22 yaşındaki hücum oyuncusunun, San Larenzo kulübüyle görüşme halinde olduğu iddia edildi.

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