Öztürk'ten kapak ve Eto'o açıklaması!

AJANSSPOR - Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, Radyospor’da yayınlanan Spor Kazanı programında Özgür Sancar’ın sorularını yanıtladı. Öztürk, gündeme dair önemli açıklamalar yaptı.

İlk olarak transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Öztürk, "Devre arası çalışmaları bizim için yoğun geçiyor. Şu an için sağ beke Salih’i aldık. Stoperde de oynuyor. Sandro’yu ön liberoya kattık. Kanat oyuncusu ve forvet oyuncusuyla transferi bitirmek istiyoruz. İki oyuncu da yabancı olacak. Değişik opsiyonlar var. Latin Amerika ve Avrupa’dan oyuncular var" ifadesini kullandı.

Kamerunlu yıldızları Samuel Eto'o hakkındaki iddialara da değinen Ali Şafak Öztürk, "Eto’o ile ilgili diyecek bir şey yok. Artık rahatsız olmaya başladım. Konunun uzamasına gerek yok. Kimseye bir faydası da yok. Ortada bir evrak var. Organizasyon firması da paylaşmış. 7. Madde koyulmuş. Kontratına ek yapıldı vesaire. Biz önümüze bakıyoruz. Beşiktaş için de aynıdır. Konunun uzamasına gerek yok. Açıkça ben bu konunun bu kadar büyümesini anlayamadım. Beşiktaş’a transfer konusunda baskı vardı. Organizasyona geldiler, televizyonlar yakın çekince başka anlaşıldı. Fenerbahçe kongre üyeliğim var. 7-8 yıldır var. Fenerbahçe formam olduğumu saklamadım. Şu anda Antalyaspor’un başkanıyım. Kanımla canımla sahiplendim. Amacım Antalyaspor’u en iyi hedeflere ulaştırabilmek. Bu tür şeyler bana çok gereksiz geliyor. Fenerbahçe’yi en kritik dönemlerden birinde yenmiştik. Art niyet olsa o zaman olurdu. Başakşehir’le deplasmanda berabere kaldık. Biz Antalyaspor’u düşünüyoruz. İstanbul medyasından ricam bu konunun artık bir an önce kapanması. Kafa olarak hazır durumda olsunlar" dedi.

Antalyaspor'un yeni tesislerinin açılışındaki programın 7. maddesinde "kapak operasyonu" yazdığı yönündeki belgenin basında yer bulması ve Eto'o'nun yıllık ücretine 800 bin euroluk zam yapıldığı iddiası ile ilgili de görüş bildiren Öztürk, "Eto’o’ya zam yapıldığı haberleri enteresan ve yalan. Herhangi bir zam yok. Biz kendi içimizde ne olduğunu iyi biliyoruz. Kafamız rahat. Bir karalama kampanyası var. Bu iki takımın da gündemini gereksiz olarak kurcalıyor. Kapak operasyonu, yedinci madde gibi iddialar saçma sapan ve yalan yanlış şeyler. Bu iş uzadıkça zor bir pozisyona kimse girsin istemeyiz. Eto’o ile ilgili ödeme problemi de olmadı. Öyle olsa, sıkıntı olsa takımda tutamayız. Kendi kontratını feshedecek durumda olur. Başakşehir başkanı da söyledi, en iyi teklifi Başakşehir verdi. Bir futbolcu artı para karşılığında anlaşma zemini oluşmaya başlamıştı. Başakşehir'den hangi futbolcu olduğunu söylemek istemem. Bu durum Beşiktaş’a da zarar veriyor” diye konuştu.

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