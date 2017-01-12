Podolski'den Köln açıklaması!

Beijing Gouan’ın talip olduğu Podolski’nin ‘gitmemek’ için ailesini bahane gösterdiği ve ‘Sözleşmem bitince Köln’e döneceğim’ dediği iddia edildi.

Transfer planlarını gerçekleştirmek için Lukas Podolski'nin Çin'e transferini bekleyen Galatasaray'a soğuk duş!.. Alman oyuncunun, yönetime, Türkiye'den ayrılmayacağını söylediği iddia edildi. Burak Yılmaz'ın da forma giydiği Beijing Gouan takımından yıllık 9 milyon euro'dan 3 yıllık teklif alan 31 yaşındaki Panzer'in, "Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmüyorum. Gelecek sezon sözleşmem bitince Köln'e döneceğim. 1 veya 2 sezon daha orada forma giydikten sonra jübile yapacağım" ifadelerini kullandığı ileri sürüldü.

YENİ KAYNAK ARANIYOR

Lukas'ın ayrıca gitmesi konusunda kendisine baskı yapan yöneticilere, "Eğer ayrılmam isteniyorsa, 1.5 sezonluk hak edişimi verin, ben de şimdiden Köln'e gideyim. Ne eşim ne de çocuklarım Çin'e gitmek istemiyor" diyerek rest çektiği gelen haberler arasında... Podolski'nin bu tavrı ile şok olan yönetim çözüm yolu arıyor. Bu transferden 7 milyon euro bekleyen sarı-kırmızılılar, yıldız oyuncuyu ikna edemezse stoper ve forvet transferi için yeni kaynak arayacak.

10 GÜN SÜRE VERDİ

Sarı-kırmızılı yönetimin, Podolski için Beijing Gouan'a 10 gün süre verdiği bildirildi. Çin ekibine gönderilen mesajda, "Ya transferi yapın ya da oyuncunun aklını karıştırmayın. Size 10 gün daha süre veriyoruz. Bu tarihten sonra bu transfere asla müsade etmeyiz" denildiği öğrenildi.

DEFOE İLE ANLAŞTI!

Çin'in Sports.sina sitesi, Podolski'yi alacağı iddia edilen Beijing Gouan'ın Sunderland'ın golcüsü Jermain Defoe ile anlaştığını duyurdu. 34 yaşındaki Defoe, Premier Lig'de bu sezon 20 maçta 11 gol attı.