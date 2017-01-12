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Rhodolfo'ya yol göründü!

Tarih12 Ocak 2017 , 10:16

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Rhodolfo'ya yol göründü!

Siyah-Beyazlılar’ın Brezilyalı stoperi Luiz Rhodolfo’ya ülkesinden birçok takımın talip olduğu öğrenildi. Beşiktaş yönetiminin de, tecrübeli oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralık göndermeye sıcak baktığı bildirildi.

Uzun süreli sakatlığından sonra eski formunu yakalayamayan ve formayı Tosic’e kaptıran Rhodolfo, bu sezon sadece 8 resmi maçta şans bulabildi.

Habertürk

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