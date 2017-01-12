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Rhodolfo'ya yol göründü!
12 Ocak 2017 , 10:16
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Beşiktaş
Siyah-Beyazlılar’ın Brezilyalı stoperi Luiz Rhodolfo’ya ülkesinden birçok takımın talip olduğu öğrenildi. Beşiktaş yönetiminin de, tecrübeli oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralık göndermeye sıcak baktığı bildirildi.
Uzun süreli sakatlığından sonra eski formunu yakalayamayan ve formayı Tosic’e kaptıran Rhodolfo, bu sezon sadece 8 resmi maçta şans bulabildi.
Habertürk
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Beşiktaş
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