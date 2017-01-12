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Rodrigues'ten şampiyonluk sözleri!
12 Ocak 2017 , 13:31
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AJANSSPOR - Galatasaray’ın Yunan ekibi PAOK’tan kadrosuna kattığı Garry Rodrigues, kendisi için düzenlenen imza töreninde açıklamalar yaptı. Sarı-kırmızılı takımın yeni transferinin yaptığı açıklamalardan Ajansspor’un derlediği dikkat çeken başlıklar şu şekilde :
"En iyi olmak için mücadele edeceğim"
Böyle büyük bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. Burada en iyi olmak için mücadele vereceğim. Şu an oynamak isterim. Hazırım diyebilirim. 20 gündür fiziksel antrenmanlar yapmıyorum. Hocamın vereceği bir karar. Önemli olan sahada olduğum sürece en iyi şekilde Galatasaray formasına hizmet edebilmek.
"Lig hakkında bilgim var"
Burada daha önce oynamış oyuncularla konuştum. Zor bir lig olduğunu söylediler. Ben de buna hazırlıklı geldim. Buna odaklanarak devam edeceğim. En iyi şekilde bu formaya hizmet etmek istiyorum. Türkiye’de daha önce oynayan oyunculardan bilgiler aldım.
"İki kanatta da oynayabilirim"
Çok mutlu olduğumu söylemeliyim. Arkadaşlarım beni en iyi şekilde karşıladılar. Takımda çok kaliteli oyuncular var. Seviye atladığımı düşünüyorum. İki pozisyonda da oynayabilirim. Favorim sol açık. Sağ açık ve sol açıkta oynayabilirim. Hocanın vereceği karar doğrultusunda sağ açıkta da oynayabilirim.
"Tek hedefimiz şampiyon olmak"
Daha önce şampiyonluğu oynayan takımlarda oynadım. Sofya’da bu yarışı gördüm. Buna hazırım. Tek hedefimiz şampiyon olmak. Ben de bu hedef doğrultusunda en iyisini yapacağım.
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