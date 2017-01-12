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"Rüya gibi transfer"
12 Ocak 2017 , 10:41
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Hollanda medyası, Garry Rodrigues’in Sneijder’li G.Saray’a gitmesi için ‘rüya gibi bir transfer’ dedi.
Hollanda'dan 'Nusport', Galatasaray'a PAOK'tan 3.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Garry Rodrigues için 'şanslı Hollandalı' yorumunu yaptı. Garry'nin, "Böyle büyük bir takım için oynamak harika bir şey" sözlerine yer veren site, 26 yaşındaki futbolcunun Feyenoord'un genç takımı dışında önemli takımda forma giymediğini hatırlattı.
Rodrigues 'in kariyerini okuyucularıyla paylaşan Nusport, Sneijder ve De Jong'lu Galatasaray'a gitmesini 'rüya gibi bir geçiş' olarak nitelendirildi.
DEVLER LİGİ'NE ÖZEL PRİM
Rodrigues için PAOK'a 3.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyen Cimbom'un Şampiyonlar Ligi'ne kalması halinde Yunan ekibine 300 bin euro daha ödeyeceği, Garry'nin de 150 bin euro prim alacağı belirlendi.
BASININ ÖNÜNDE
Garry sarı-kırmızılı takımla ilk antrenmanına çıktı. Florya'da takımla birlikte çalışan Hollandalı oyuncu, hırslı görüntüsüyle dikkat çekti. Rodrigues, bugün de teknik direktör Jan Olde Riekerink ile birlikte Konyaspor maçı öncesi düzenlenecek basın toplantısında soruları yanıtlayacak.
Kaynak : Fotomaç
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