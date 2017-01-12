''Takıma tecrübe getiriyorum''

Trabzonspor'un Beşiktaş'tan transfer ettiği Olcay Şahan, 3.5 yıllık sözleşmeye imza attı.

Olcay'ın sözlerinden Ajansspor.com'un derledikleri şöyle:

"Şu an çok mutluyum. Beşiktaş yöneticilerine ve başkanına teşekkür ediyorum. Büyük bir camiadan yine büyük bir takıma geldim.. Öncelikle zor oldu. Takım arkadaşlarıma daha vedalaşamadım. Ben kendime çok inanıyordum Türkiye'ye geldiğimde. Beşiktaş'ta 10 numara giymekten hiç çekinmedim. Taraftarlar belki Sergen ve Delgado'dan sonra 10 numarayı giydiğim için tepki gösterdi. 4.5 yılda herkese kendimi kanıtladım. Layık olduğumu düşünüyorum o formaya. O kulübün 10 numarası Oğuzhan Özyakup'tur. Benden sonra o formayı o giyecek.

Bursaspor maçında oynamak istiyorum. Takıma katkı verirsem ne mutlu bana. İlk konuştuğum kişi Mehmet Ekici'ydi bu transferden önce. Mehmet Ekici'yi 15 yıldır tanıyorum. Buraya gelmeden önce onunla konuştum. Trabzon'u öve öve bitiremedi. "Trabzonspor taraftarını, insanlarını gel gör dedi, çok iyi bir hayat yaşayacaksın" dedi. Bu transferde onun da katkısı var yani.

Beklentilerin farkındayım. Fakat ben Süper Lig'de kendimi kanıtlamış bir oyuncuyum. 5 sene önce geldiğimde aç bir Beşiktaş vardı. Uzun yıllar şampiyon olamamıştı. 4 sene içinde bunu başardık. Takım ruhuyla Aynı potansiyeli burada da gördüğüm için geldim. Trabzonspor büyük camia. Şampiyonluğu hak eden bir camia. İnşallah gelecek yıllarda şampiyon olur, taraftarımızı mutlu ederiz. Bu sene sıkıntı yaşanıyor ama normal. Değişiklikler oldu. Şu an kademe kademe yükseleceğiz.

Takıma tecrübemle yardımcı olmak istiyorum. Takımın en yaşlılarından biri benim. O kadar yaşlı değilim ama ağabeyleri sayılırım. Benden öğrenecekleri çok şey vardır, benim de onlardan. 1.5 sene boyunca Trabzon hakkında konuştuğumuz olmuştur Şenol Güneş'le. Transfer konusu devreye girince kimseyle konuşmadım.

Beni Olcay Şahan yapan takım Beşiktaş'tır. Beşiktaş'a zaafım var ama ilk uçağa atlayıp buraya gelmezdim. Yüzde yüz Trabzonsporluyum. İkinci yarıya iyi başlamak istiyoruz. Taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz"

Olcay Şahan, Trabzonspor'da, 20 numaralı formayla mücadele edecek.