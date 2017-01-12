- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Tolgay'dan rest!
12 Ocak 2017 , 08:57
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Beşiktaş
Genç yıldız, adının takasta kullanılmasına isyan etti. Tolgay’ın yönetime, “Gideceksem eğer, kulübü ben seçerim” restini çektiği öğrenildi.
Beşiktaş'ta ara transfer dönemi çalışmaları sürerken, takım içindeki bazı oyuncuların takasta kullanılacağı haberleri futbolcuların keyfini kaçırdı. Bunlardan biri de Tolgay Arslan oldu. Siyahbeyazlılar transfer teklifinde bulundukları Trabzonsporlu Mehmet Ekici için bordo-mavililere takasta kullanmak için Tolgay Arslan'ın ismini verince, genç futbolcu isyan bayrağını çekti.
Önce Güneş'e, ardından da yöneticilere, "Bu duyduklarım gerçek mi?" diye soran Tolgay, "Öyle bir durum yok" yanıtını almış olsa da son günlerde adının yeniden 'gönderilecekler' listesinde olması nedeniyle sıkıntı yaşadı. Tolgay'ın menajerine, "Ben asla takas oyuncusu değilim. Eğer gideceksem, kulübü ben seçerim" diyerek rest çektiği bildirildi. Bu arada Tolgay'ın menajerine, anlaşılması durumunda sezon başında kendisiyle ilgilenen F.Bahçe'ye gidebileceği yönünde haber yolladığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü.
Kaynak : Fotomaç
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Beşiktaş
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 1
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar