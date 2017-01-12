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Trabzonspor kafilesi Bursa'da

Tarih12 Ocak 2017 , 18:18

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Trabzonspor kafilesi Bursa'da

Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında yarın Bursaspor ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor kafilesi, Bursa'ya geldi. 

Bordo-mavili kafileyi taşıyan Türk Hava Yollarına ait özel uçak, akşam saatlerinde Yenişehir Havalimanı'na indi.

Kafileyi havalimanında karşılayan bir grup Trabzonspor taraftarı, yönetim aleyhine tezahürat yaptı. Taraftarlar, "Yönetim istifa" diye bağırdı.

Trabzon kafilesi, havalimanından otobüsle Bursa'da kamp yapacakları otele doğru hareket etti. 

Bursaspor ile Trabzonspor, yarın Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.

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