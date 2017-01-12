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Trabzonspor'da kadro şekillendi!
12 Ocak 2017 , 11:59
Spor Toto Süper Lig'in ilk devresini 18 puanla 13. sırada kapatan Trabzonspor, ikinci devrenin açılış maçında yarın deplasmanda Bursaspor'a konuk olacak.
Ligin ikinci devresi öncesi kadrosunu Joao Pereira, Emmanuel Mas, Carl Medjani, Olcay Şahan gibi oyuncularla güçlendiren bordo-mavililer, Bursaspor maçıyla yeni bir sayfa açmak istiyor.
Bordo-mavili takımda zorlu karşılaşma öncesi Slovak oyuncu Matus Bero'nun sakatlığı bulunuyor.
Antalya'da yaptığı 10 günlük kampı tamamlayarak öğleden sonra özel uçakla Bursa'ya geçecek Karadeniz ekibinin, yarınki karşılaşmaya Onur Recep Kıvrak, Pereira, Uğur Demirok, Durica, Mas, Okay Yokuşlu, Onazi, Mehmet Ekici, Yusuf Erdoğan, Castillo ve N'Doye 11'i ile çıkması bekleniyor.
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