Van der Wiel'e Ada'dan talip çıktı!

AJANSSPOR - Fenerbahçe'de teknik direktör Dick Advocaat tarafından kadro sdışı bırakılan Hollandalı sağ bek Gregory van der Wiel'e Premier League'den talip çıktı.

Portekiz basınında yer alan habere göre, Hull City'nin yeni teknik direktörü Marco Silva, Sporting'in de gündeminde yer alan van der Wiel'in kiralanmasını istedi.

Sağ bek arayışını sürdüren Hull City'nin, Silva'nın isteği üzerine Fenerbahçe'nin Hollandalı sağ beki van der Wiel'i kiralamak için sarı lacivertli ekiple görüşmelere başladığı kaydedildi.

Sezon başında geldiği ve 4 yıllık sözleşme imzaladığı Fenerbahçe'de sadece 12 maçta forma şansı bulabilen 28 yaşındaki oyuncu, displinsiz davranışları nedeniyle Emenike ile birlikte kadro dışı kalmıştı.

Teknik direktör Dick Advocaat da yaptığı son açıklamada, "Emenike ve Van Der Wiel kendilerine kulüp bulursa iyi olur. O oyuncular için buradan ayrılmak daha iyi olacaktır" demişti.

Öte yandan Joao Pereira'nın Trabzonspor'a gitmesinin ardından Sporting de, sağ bek arayışları kapsamında van der Wiel ile ilgileniyor.

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