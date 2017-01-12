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Van der Wiel'e sürpriz talip!

Tarih12 Ocak 2017 , 08:57

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Van der Wiel'e sürpriz talip!

Kadro dışı kaldığı için çalışmalarını Dereağzı Tesisleri’nde sürdüren Gregory van der Wiel için Portekiz ekibi Sporting Lizbon harekete geçti.

SportingTrabzonspor’a gönderdiği Joao Pereira’nın yerine Hollandalı futbolcuyu kadrosuna katkayı planlıyor. Yeşil-Beyazlılar’ın Van der Wiel’i ilk etapta sezon sonuna kadar kiralamayı, performansından memnun kalırsa da haziran ayında bonservisini almayı planladığı kaydedildi.

28 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe ile 2018’e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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