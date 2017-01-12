Ve Ahmet Çalık Galatasaray'da!

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav, futbolcuları Ahmet Çalık'ın transferi konusunda Galatasaray ile anlaştıklarını söyledi.

Cavcav, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 22 yaşındaki stoperin transferi için görüşmelerin uzun zamandır sürdüğünü hatırlatarak, "Milli futbolcumuz Ahmet Çalık'ın transferi konusunda Galatasaray ile el sıkıştık. Galatasaray, altyapımızdan yetişen Ahmet Çalık'ın bonservisi için 2,5 milyon avro ödeyecek. Gençlerbirliği, sadece altyapısından yetiştirdiği futbolcularla ayakta kalmıyor, aynı zamanda Türk futboluna da hizmet etmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Gençlerbirliği'nin A takımında 2011'den beri oynayan Ahmet, çıktığı 118 maçta 4 gol kaydetti. 22 yaşındaki savunma oyuncusu, A Milli Takım formasını da 7 kez giydi.

Ahmet Çalık'ın sarı kırmızılı ekiple 4.5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.