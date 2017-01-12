- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Vida atağı!
12 Ocak 2017 , 08:53
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
Cim Bom stoper için gözünü kararttı... Sarı-Kırmızılılar, adaylar arasında ilk sıraya yerleşen Domagoj Vida’nın işini bitirmek amacıyla tüm şartları zorluyor. Ukrayna Ligi’nde Dinamo Kiev formasını düzenli olarak giyen 27 yaşındaki savunmacı için talep edilen bonservis bedeli
10 milyon Euro civarında. Ancak bu rakam bile Galatasaray cephesini pes ettirmiş değil. Sarı-Kırmızılılar 5 milyon Euro’yu gözden çıkarmış durumda. Ayrıca oyuncuya da senelik 2.5 milyon Euro garanti ücret teklif edilecek. Önümüzdeki sezon takımıyla sözleşmesi bitecek olan Vida’nın da Ukrayna’dan ayrılmak istediği belirtiliyor. Galatasaray Yönetimi işte bu fırsatı kullarak fiyat kırmaya çalışıyor.
Para taksitlere bölünecek
Eğer Kiev temsilcisi 6 milyon Euro seviyesine inerse, bu paranın yıllık taksitlere çevrilerek ödenmesi planlanıyor. 1.84 boyundaki Vida, hava toplarındaki hakimiyetiyle dikkat çekiyor. Ayrıca savunmanın her bölgesinde görev yapabilen deneyimli stoper, daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın da gündemine gelmiş, ancak iki kulübün de transfer girişimi olumsuz sonuçlanmıştı. Taraflar arasında pazarlıkların devam ettiği belirtiliyor.
Fanatik
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 1
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar