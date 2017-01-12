Vida atağı!

Cim Bom stoper için gözünü kararttı... Sarı-Kırmızılılar, adaylar arasında ilk sıraya yerleşen Domagoj Vida’nın işini bitirmek amacıyla tüm şartları zorluyor. Ukrayna Ligi’nde Dinamo Kiev formasını düzenli olarak giyen 27 yaşındaki savunmacı için talep edilen bonservis bedeli

10 milyon Euro civarında. Ancak bu rakam bile Galatasaray cephesini pes ettirmiş değil. Sarı-Kırmızılılar 5 milyon Euro’yu gözden çıkarmış durumda. Ayrıca oyuncuya da senelik 2.5 milyon Euro garanti ücret teklif edilecek. Önümüzdeki sezon takımıyla sözleşmesi bitecek olan Vida’nın da Ukrayna’dan ayrılmak istediği belirtiliyor. Galatasaray Yönetimi işte bu fırsatı kullarak fiyat kırmaya çalışıyor.

Para taksitlere bölünecek

Eğer Kiev temsilcisi 6 milyon Euro seviyesine inerse, bu paranın yıllık taksitlere çevrilerek ödenmesi planlanıyor. 1.84 boyundaki Vida, hava toplarındaki hakimiyetiyle dikkat çekiyor. Ayrıca savunmanın her bölgesinde görev yapabilen deneyimli stoper, daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın da gündemine gelmiş, ancak iki kulübün de transfer girişimi olumsuz sonuçlanmıştı. Taraflar arasında pazarlıkların devam ettiği belirtiliyor.

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