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Vitor Pereira hakim karşısında!

Tarih12 Ocak 2017 , 09:40

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Vitor Pereira hakim karşısında!

Fenerbahçe'nin eski hocası Vitor Pereira, Olympiakos'u çalıştırdığı dönemde yarıda kalan AEK maçındaki olaylar nedeniyle hakim karşısına çıkacak.

Tribünlere el kol hareketleri yapan Portekizli çalıştırıcı 9 bin euro para cezası almıştı. Deneyimli teknik direktör, Kanarya'dan ayrıldıktan sonra Alman 2. Lig ekibi 1860 Münih'in yolunu tutmuştu.

Kaynak : Fotomaç

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