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Yabancı transferinde 'Usta'
12 Ocak 2017 , 11:12
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- Trabzonspor
AJANSSPOR - Trabzonspor’da Muharrem Usta döneminde gerçekleştirilen transferler dikkat çekiyor.
Bordo-Mavililer, yaz transfer döneminde Akakpo, Sheidaev, Durica, Onazi, Castillo, İbanez, Bero ve Suk ile sözleşme imzalayarak 8 yabancı oyuncuyu kadrosuna kattı.
Trabzonspor, bu dönemde de Mas, Pereira ve Medjani’ye imza attırdı. Ayrıca, son olarak ise Olcay Şahan, Beşiktaş’tan kadroya dahil edildi. Usta’nın, 1 yıllık döneminde 11 yabancı futbolcu transferi öne çıktı.
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- Trabzonspor
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