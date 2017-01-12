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Yasin Öztekin takımla antrenmana çıktı
12 Ocak 2017 , 18:11
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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 14 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Atiker Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Jan Olde Riekerink yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketleri ve pas çalışmalarının ardından taktik ağırlıklı çift kale maç yaptığı bildirildi.
Ziraat Türkiye Kupası'nda iki hafta önce oynanan Tuzlaspor maçında gördüğü kırmızı kart sonrası kadro dışı bırakılan Yasin Öztekin'in cezası affedildi. Yasin, bugünkü antrenmanda takımla çalıştı.
Sarı-kırmızılı ekip, Atiker Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve maç için Konya'ya gidecek.
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