Yayında 6., UEFA gelirinde 11.'yiz!

UEFA, kulüp lisans raporunun sekizincisini yayınladı... 2015 yılının değerlendirildiği rapora göre Türkiye yayın gelirinde 6'ncı ama sportif performansın öne çıktığı UEFA gelirinde ancak 11'inci...

Finansal fair play uygulaması ile Avrupa kulüplerini yakın takibe alan UEFA, 2015 yılının değerlendirildiği rapora göre finansal fair play öncesi son iki yılda toplam 700 milyon Euro zarar eden kulüplerin 2014 ve 2015'te toplam 1,5 milyar Euro operasyonel kara ulaştığını açıkladı.

Raporda dikkat çeken veriler şöyle: 2009'da gelirlerin % 65'i olan net borçlar 6 yılda % 40 oranına geriledi. Finansal fair play'in yürürlüğe girdiği 2011'de 1,7 milyar Euro olan toplam zarar 4 yılda % 81 düştü ve 2015'te 300 milyon Euro'ya geriledi. 2015'te en yüksek gelir elde eden kulüpler arasında Galatasaray 148 milyon Euro ile 26'ncı oldu... 30 kulüp 8,2 milyar Euro ile avrupa üst düzey liglerinin toplam gelirinin % 49'unu üretti. Yayın gelirinde Avrupa altıncısı olan Türkiye, sportif performansın önemli rol oynadığı UEFA gelirinde 11'inci, tribün gelirinde ise 9'uncu sırada. Real Madrid ve Arsenal tribün gelirinde 131 milyon Euro ile zirvede yer alırken, ilk 20'deki tek Türk takımı Galatasaray 33 milyon Euro ile 19'uncu oldu.

PARA PARAYI ÇEKİYOR

Avrupa'nın üst düzey liglerindeki kulüplerin gelirleri 20 yıl üst üste artarak 17 milyar Euro'ya ulaştı. En tepedeki 15 kulüp son 6 yılda sponsorluk ve ticari gelirlerini % 148 artırıp 1 milyar 510 milyon Euro'ya çıkardı. Avrupa'da sonraki 700 kulüp ise % 17'lik artışla 453 milyon Euro'ya ulaşabildi.

2015-16 sezonunda Avrupa'da lig maçlarında 170 milyon izleyici vardı. Bunların 55 milyonu İngiltere ve Almanya'daki maçlara gitti. Türkiye Süper Ligi'nin 2014-15'te 2 milyon 444 bin 617 olan seyirci sayısı 2015-16'da 2 milyon 578 bin 662 oldu. İngiltere'nin üçüncü ligi 3 milyon 886 bin 80 seyirci çekti.

FENERBAHÇE SEYİRCİ ARTIŞINDA İKİNCİ

Fenerbahçe iki sezon arasında 8.560 seyirci artışıyla Manchester City'den (8 bin 676) sonra en çok seyirci artıran ikinci kulüp oldu. Büyük Avrupa liglerinde yabancı sahipliğindeki artış dikkat çekici. Bugün 44 kulübün sahibi yabancı ve bu patronlar 18 farklı ülkeden. İngiltere'de en üst düzeydeki iki ligde yer alan kulüplerin yarısından fazlasının sahibi yabancı. İngiltere Premier Lig'de oynayan futbolcuların % 70'i yabancı. Bunlar 65 farklı ülkeden geliyor. Rusya ve Türkiye, 27.1 ile en yaşlı liglere sahip... En genç lig 23.8 ile Hollanda... Türkiye, 18 ile 2007'den beri en çok yeni stadyum projesi bitiren ülke oldu... Polonya ve Rusya 14'er stat ile ikinci sırada...

(NTV Spor)