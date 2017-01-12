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Yeni transfer Castillo!

Tarih12 Ocak 2017 , 10:10

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Yeni transfer Castillo!

Trabzonspor, devre arasında hem takımı güçlendirdi hem de mevcut futbolculardan beklentisini artırdı.

Sezona Antalya Belek’te hazırlanan bordo-mavililerde en çok göze batan isim, Fabian Castillo ile genç Yusuf Yazıcı oldu.

Devre arasında bonservisi de alınan Castillo, kamp boyunca çok çalıştı, fazlasını vermek için çabaladı. Genç Yusuf Yazıcı da teknik direktör Ersun Yanal’ın en çok ilgilendiği isimlerin başındaydı. Yeni transfer Pereira kısa sürede takıma uyum sağlarken, Emanuel Mas da kısa sürede takıma adapte oldu. İlk yarının eleştirilen ismi Hyun-Jun Suk da kamp süresince bu takımda kalmak istediğini gösterdi. Ancak aynı şeyler N’Doye için söylemek mümkün değildi.

Toplamda 15 antrenmanla son bulacak devre arası kampında futbolculara sadece 1 gün izin verilirken, eski futbolcularından Carl Medjani de kafileye katıldı. Muhammet Demir ile Güray Vural ise farklı takımlara transfer olarak kamptan ayrıldı.

Milliyet

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