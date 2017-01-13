2. Topuz vakası!

Beşiktaş, Mehmet Ekici için Trabzon’la el sıkıştı. Ekici de geçen hafta Fener ile ön protokol imzaladı. Akıllara Fener ile Beşiktaş arasında 2009’daki Mehmet Topuz savaşı geldi...

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Mehmet Ekici savaşı yaşanıyor... Geçtiğimiz hafta Aatıf-Mehmet Ekici takası gündeme gelmiş ve Fenerbahçe ile Trabzon el sıkışmıştı. Ekici de Fenerbahçe ile her konuda anlaşmıştı. Ancak Aatıf'ın Fenerbahçe'den ayrılmak istememesi sonrası işler değişti ve devreye Beşiktaş girdi... Trabzonspor, Siyah-Beyazlılar'ın "Mehmet'i şimdi alalım sezon sonuna kadar size kiralayalım" teklifini kabul ederken, Ekici cephesinde ise başka gelişmeler yaşandı. Yıldız futbolcunun Fenerbahçe ile ön protokol imzaladığı ve Bordo- Mavili yönetime "Ben Fenerbahçe ile anlaştım. Eğer devre arasında gitmezsem sezon sonunda Fenerbahçe'ye giderim" dediği ortaya çıktı.

FENER 1.4 MİLYON EURO TEKLİF ETTİ

Fenerbahçe'nin Aatıf takasının gerçekleşmemesinin ardından Bordo- Mavili kulübe 1.4 milyon Euro teklif ettiği ve Bordo-Mavililer'in ilk önce bu teklife sıcak baktığı öğrenildi. Ancak Fenerbahçe'nin teklifinden sonra Olcay Şahan transferi sırasında Beşiktaş'ın Ekici için yaptığı teklif işleri karıştırdı. Akıllara 2009 yılında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki Mehmet Topuz savaşı geldi.

2009'DA TAM TERSİ OLMUŞTU

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında yaşanan transfer savaşı akıllara 2009 yılındaki Mehmet Topuz transferini getirdi. 2009 yılında Beşiktaş futbolcu ile Fenerbahçe ise kulübü Kayseri ile anlaşmıştı. Bu sefer ise durum tersi oldu. Fener oyuncu ile Beşiktaş kulübü ile el sıkıştı.

BEŞİKTAŞ PRES YAPIYOR

Beşiktaşlı yöneticiler Fenerbahçe ile her konuda anlaşan Mehmet Ekici'yi ikna etmek için yoğun çaba harcıyor. Siyah-Beyazlı yöneticiler Mehmet Ekici'nin babası ile temasa geçerken yıldız futbolcuyu da ikna etmek için yoğun uğraş veriyorlar.

BİZ ALIRIZ SON KARAR HOCANIN!

Beşiktaş'ta tam bir Mehmet Ekici karmaşası yaşanıyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yıldız futbolcu için "Elimde o bölgede çok oyuncu var" diyerek gelse de forma giymesinin garanti olmadığının mesajını vermişti. Beşiktaşlı yöneticiler ise Ekici'yi takas yoluyla alma ihtimalini kaçırmak istemiyor. Yöneticiler, "Mehmet'i biz alırız. Hoca oynatır ya da oynatmaz, onun kararı" dediler..

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