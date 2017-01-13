2. yarı başlıyor! İşte program..

Futbolda Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig'de ikinci devre, 17. hafta maçlarıyla başlayacak. Spor Toto 2 ve 3. Liglerde ise ikinci yarının ilk hafta maçları oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

Spor Toto Süper Lig

Bugün:

20.00 Bursaspor-Trabzonspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

Yarın:

13.30 Kardemir Karabükspor-Akhisar Belediyespor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

13.30 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor (Bahçeşehir Okulları Arena)

16.00 Medipol Başakşehir-Kayserispor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Atiker Konyaspor-Galatasaray (Konya Büyükşehir Belediye)

15 Ocak Pazar:

13.30 Kasımpaşa-Gençlerbirliği (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Gaziantepspor-Antalyaspor (Stadı TFF tarafından henüz açıklanmadı)

19.00 Fenerbahçe-Adanaspor (Ülker)

16 Ocak Pazartesi:

19.00 Osmanlıspor-Beşiktaş (Osmanlı)

- TFF 1. Lig

Yarın:

13.00 Ümraniyespor-Balıkesirspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

13.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Sivasspor (Malatya İnönü)

16.00 Elazığspor-Şanlıurfaspor (Elazığ Atatürk)

18.30 Manisaspor-Boluspor (Manisa 19 Mayıs)

15 Ocak Pazar:

13.00 Bandırmaspor-Samsunspor (Bandırma 17 Eylül)

13.00 Göztepe-Denizlispor (Bornova)

14.30 Eskişehirspor-Altınordu (Yeni Eskişehir)

18.30 Adana Demirspor-Mersin İdmanyurdu (5 Ocak Fatih Terim)

16 Ocak Pazartesi:

18.30 Giresunspor-Büyükşehir Gaziantepspor (Giresun Atatürk)