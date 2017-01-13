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2. yarı başlıyor! İşte program..
13 Ocak 2017 , 11:34
Futbolda Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig'de ikinci devre, 17. hafta maçlarıyla başlayacak. Spor Toto 2 ve 3. Liglerde ise ikinci yarının ilk hafta maçları oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:
Spor Toto Süper Lig
Bugün:
20.00 Bursaspor-Trabzonspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
Yarın:
13.30 Kardemir Karabükspor-Akhisar Belediyespor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
13.30 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor (Bahçeşehir Okulları Arena)
16.00 Medipol Başakşehir-Kayserispor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Atiker Konyaspor-Galatasaray (Konya Büyükşehir Belediye)
15 Ocak Pazar:
13.30 Kasımpaşa-Gençlerbirliği (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Gaziantepspor-Antalyaspor (Stadı TFF tarafından henüz açıklanmadı)
19.00 Fenerbahçe-Adanaspor (Ülker)
16 Ocak Pazartesi:
19.00 Osmanlıspor-Beşiktaş (Osmanlı)
- TFF 1. Lig
Yarın:
13.00 Ümraniyespor-Balıkesirspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
13.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Sivasspor (Malatya İnönü)
16.00 Elazığspor-Şanlıurfaspor (Elazığ Atatürk)
18.30 Manisaspor-Boluspor (Manisa 19 Mayıs)
15 Ocak Pazar:
13.00 Bandırmaspor-Samsunspor (Bandırma 17 Eylül)
13.00 Göztepe-Denizlispor (Bornova)
14.30 Eskişehirspor-Altınordu (Yeni Eskişehir)
18.30 Adana Demirspor-Mersin İdmanyurdu (5 Ocak Fatih Terim)
16 Ocak Pazartesi:
18.30 Giresunspor-Büyükşehir Gaziantepspor (Giresun Atatürk)
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