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361 gün sonra bir ilki yaşadılar!

Tarih13 Ocak 2017 , 21:26

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361 gün sonra bir ilki yaşadılar!

AJANSSPOR- Bursaspor deplasmanında 2 gol birden atan Trabzonspor tam 361 gün sonra bir ilki yaşadı. 

En son 17 Ocak 2016'da oynanan Bursaspor maçında deplasmanda 2 gol kaydeden bordo mavili ekip böylece 15 maçlık serisini de sonlandırmış oldu. Trabzonspor o maçı 4-2 kaybetmişti. 

Trabzonspor 17 Ocak'tan sonra ligde oynanan 15 deplasman maçında 11 mağlubiyet, 3 galibiyet ve 1 beraberlik almıştı. 

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