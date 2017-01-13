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361 gün sonra bir ilki yaşadılar!
13 Ocak 2017 , 21:26
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Trabzonspor
AJANSSPOR- Bursaspor deplasmanında 2 gol birden atan Trabzonspor tam 361 gün sonra bir ilki yaşadı.
En son 17 Ocak 2016'da oynanan Bursaspor maçında deplasmanda 2 gol kaydeden bordo mavili ekip böylece 15 maçlık serisini de sonlandırmış oldu. Trabzonspor o maçı 4-2 kaybetmişti.
Trabzonspor 17 Ocak'tan sonra ligde oynanan 15 deplasman maçında 11 mağlubiyet, 3 galibiyet ve 1 beraberlik almıştı.
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Trabzonspor
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