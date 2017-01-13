361 gün sonra bir ilki yaşadılar!

AJANSSPOR- Bursaspor deplasmanında 2 gol birden atan Trabzonspor tam 361 gün sonra bir ilki yaşadı.

En son 17 Ocak 2016'da oynanan Bursaspor maçında deplasmanda 2 gol kaydeden bordo mavili ekip böylece 15 maçlık serisini de sonlandırmış oldu. Trabzonspor o maçı 4-2 kaybetmişti.

Trabzonspor 17 Ocak'tan sonra ligde oynanan 15 deplasman maçında 11 mağlubiyet, 3 galibiyet ve 1 beraberlik almıştı.