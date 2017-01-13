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Galatasaray ile Konyaspor 31. randevuda
13 Ocak 2017 , 11:32
Galatasaray ile Atiker Konyaspor, yarın yapılacak maçla lig tarihinde 31. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geride kalan 30 lig maçından 23'ünü Galatasaray, 2'sini Konyaspor kazandı, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı.
Sarı-kırmızılıların 63 golüne, yeşil-beyazlılar 17 golle yanıt verebildi.
Geçen sezon Galatasaray, deplasmanda 4-1 galip geldi, İstanbul'daki müsabaka golsüz sona erdi.
- Konyaspor 19 maçtır galibiyete hasret
Konyaspor, Galatasaray'ı ligde 19 maçtır yenemiyor.
Sarı-kırmızılı ekip karşısında ligdeki son galibiyetini 2003-2004 sezonunun ilk yarısında evindeki maçta 1-0'lık sonuçla alan Konyaspor, rakibiyle daha sonra yaptığı 19 karşılaşmadan 15'ini yitirdi, 4'ünde berabere kaldı, galip gelemedi.
- Konya'daki maçlar
Galatasaray, Konyaspor ile deplasmanda yaptığı maçlarda rakibi karşısında galibiyetlerde 10-2 önde bulunuyor.
Konya'daki 15 lig maçında 10 galibiyet elde eden sarı-kırmızılılar, rakibine 2 kez yenildi. İki takım Konya'da ayrıca 1990-1991 sezonunda 1-1, 2006-2007'de 2-2, 2013-2014'te de 0-0 berabere kaldı.
- En farklı skorlu galibiyetler
2007-2008 sezonunda İstanbul'da yapılan ve sarı-kırmızılı takımın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçı Galatasaray 6-0 kazanırken, bu sonuç, iki takım arasında lig tarihindeki en farklı skorlu karşılaşma oldu.
Konyaspor ise Galatasaray karşısındaki iki galibiyetini de 1-0'lık sonuçlarla aldı.
- Maçlar
Galatasaray ile Konyaspor arasında ligde yapılan son 10 maçta alınan sonuçlar şöyle:
2008-09 Galatasaray - Konyaspor: 4 - 1
Konyaspor - Galatasaray: 0 - 1
2010-11 Konyaspor - Galatasaray: 0 - 1
Galatasaray - Konyaspor: 2 - 0 (Seyircisiz)
2013-14 Galatasaray - Konyaspor: 2 - 1
Konyaspor - Galatasaray: 0 - 0
2014-15 Konyaspor - Galatasaray: 0 - 5
Galatasaray - Konyaspor: 1 - 0
2015-16 Konyaspor - Galatasaray: 1 - 4
Galatasaray - Konyaspor: 0 - 0
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