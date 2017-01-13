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"İkinci devreye galibiyetle başlamak istiyoruz"
13 Ocak 2017 , 15:18
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'da kulüp basın sözcülerinden Saffet Mete, ikinci devreye galibiyetle başlamak istediklerini söyledi.
Mete, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Süper Lig'in ikinci bölümüne Antalya'da hazırlandıklarını anımsatarak, iyi bir çalışma ortamı bulduklarını belirtti.
Ligin ilk bölümünde puan olarak beklentilerin altında kaldıklarını ifade eden Mete, bunun için transfer çalışmalarının sürdüğünü, forvet Bright Edomwonyi'yi kadrolarına kattıklarını, iki oyuncu için de girişimlerde bulunduklarını kaydetti.
Ligde telafisi olmayan döneme gireceklerine değinen Mete, "Bundan sonra geri dönüş yok. Ligin zorluk derecesi, ikinci devre çok daha yüksek olacak. Bunun bilinciyle Aytemiz Alanyaspor maçına hazırlandık. Morale ihtiyacımız var. İkinci devreye galibiyetle başlamak istiyoruz." diye konuştu.
Saffet Mete, milli takımlarında bulunan kaleci Abdoulaye Diallo ve Mohamed Ali Yakoubi ile sakatlığı olan Orhan Ovacıklı'nın, Aytemiz Alanyaspor maçının kadrosunda yer almayacağını sözlerine ekledi.
Karadeniz temsilcisinin, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasına Gökhan Akkan, Robin Yalçın, Oboabona, Ümit Kurt, Özgür Çek, Saadane, Petrucci, Janster, Oğulcan Çağlayan, Tuszynski ve Kweuke 11'yle çıkması bekleniyor.
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