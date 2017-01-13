Advocaat'tan açık çek!

Ancak 69 yaşındaki çalıştırıcının hiç acelesi yok. Bir şartı var; şampiyonluk. “Şampiyon olalım imzalarız” cevabı veren Advocaat, “Yoksa sözleşmeyi feshetmek için uğraşır dururuz” dedi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat'a, önceki gün Antalya kampında yaptığı basın toplantısında sarı- lacivertli ekiple gelecek sezon da devam edip etmeyeceği soruldu. Advocaat soruyu, "Şu anda geleceğim ile ilgili konuşmak çok erken" yanıtı ile geçiştirdi.

YÖNETİM ÖNÜNE AÇIK ÇEK KOYMUŞTU

F.Bahçe yönetiminin Hollandalı çalıştırıcıya, "Sizinle devam etmek istiyoruz. Sözleşme şartlarını ve kaç yıl olacağını sen belirle" şeklinde bir teklifi olmuştu. Advocaat ise yönetimin bu teklifine yanıt vermek yerine sezon sonunu işaret etmişti. Peki Advocaat'ın F.Bahçe ile devam etmek için şartı ne? Sarı-lacivertlİ kulislerden sızan bilgilere göre, Advocaat takımı şampiyon yapmadan imza atmak istemiyor. Tecrübeli hocanın, "Şampiyonluk kaçarsa düşünceleriniz değişebilir. Sonra sözleşmeyi feshetmek için uğraşır dururuz. Sezon sonunu bekleyelim. İmza kolay" dediği belirtiliyor.

TECRÜBELERİM 'BEKLE' DİYOR

Başkan Aziz Yıldırım'ın "Futbolun Obradovic'i" dediği Advocaat'la şampiyonluk gelmese de sözleşme uzatmak istediği belirtiliyor. Tecrübeli hoca, "Tecrübelerim bana sezon sonunu beklemem gerektiğini gösteriyor" diyor.

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