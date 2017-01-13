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Ahmet Çalık'ı uyardı!
13 Ocak 2017 , 15:02
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- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
AJANSSPOR - Galatasaray, Gençlerbirliği'nde oynayan Ahmet Çalık'ı renklerine bağladı. Sarı-kırmızılı takımın yeni transferi Çalık'a eski takım arkadaşlarından biri olan Selçuk Şahin'den destek geldi. Ahmet Çalık'a sosyal paylaşım sitesinden destek olan Selçuk Şahin, genç futbolcuya uyarı yapmayı da ihmal etmedi.
Uzun yıllar Fenerbahçe forması giyen Selçuk, "Hayırlı olsun kardeşim. Oralara gitmek zordur ama en zoru oralarda kalabilmektir. Sakın unutma!" ifadesini kullandı. Galatasaray, Ahmet Çalık ile 4.5 yıllık sözleşme imzalamıştı.
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