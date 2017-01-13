Antalyaspor, Duris'i bitiriyor!

AJANSSPOR- Antalyaspor, Michal Duris transferinde sona yaklaştı.

Bonservisi Vktoria Plzen'de olan 28 yaşındaki golcü ile yaklaşık 2 haftadır görüşen kırmızı beyazlı ekip oyuncu ve kulübüyle anlaşma sağladı.

Slovak golcü Austria Wien oynadıkları UEFA Avrupa Ligi maçının ardından, "Belki de son maçımdı" demiş ve ayrılık sinyalini vermişti.

Oyuncunun menajeri Pavel Zika da geçtiğimiz hafta verdiği röportajda bir Türk takımından teklif geldiğini doğrulamıştı.

Bu sezon 21 resmi maçta görev alan Duris 7 gol kaydetmeyi başarmıştı.

Akdeniz ekibi, Espanyol forması giyen Felipe Caicedo'da da mutlu sona çok yakın.