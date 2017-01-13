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Antalyaspor, Felipe Caicedo ile anlaştı!
13 Ocak 2017 , 20:43
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da transfer çalışmaları devam ediyor.
Antalyaspor, La Liga takımlarından Espanyol'da forma giyen 1988 doğumlu forvet Felipe Caicedo ile anlaşma sağladı.
Ekvador Milli Takımı'nda da forma giyen Caicedo, bu sezon Espanyol formasıyla La Liga'da 12 maçta forma giydi ve 1 gol attı.
Caicedo -Sezon Performansları
(2016-2017)
La Liga: 12 Maç - 1 Gol
Kral Kupası: 2 Maç
(2015-2016)
La Liga: 31 Maç - 8 Gol
Kral Kupası: 3 Maç - 2 Gol
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