Beşiktaş Sobol'dan vazgeçmiyor!

Beşiktaş, savunmanın soluna düşündüğü Ukraynalı Sobol için son teklifini verdi.

Özgür Sancar - Ajansspor

Tüm hakları Shaktar Donetsk'te olan, Zorya Luhans'ta kiralık olarak oynayan başarılı sol bek için Beşiktaş, satın alma opsiyonu içinde olmak kaydıyla sezon sonuna kadar kiralama teklifinde bulundu.

Beşiktaş, kiralama bedeli olarak Shaktar'a 150 bin Euro ödeyecek. Oyuncu yarım sezon için 500 bir Euro istiyor.

Siyah beyazlılar, Sobol'un performansında memnun kalırsa, Haziran'da 3.5 milyon Euro ödeyerek, genç savunma oyuncusunu tüm haklarıyla transfer edecek.

Sobol, Beşiktaş'ta oynamayı istiyor.

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