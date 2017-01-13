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Beşiktaş'ta yeni transferlerin lisansı çıkarılmadı
13 Ocak 2017 , 16:25
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Beşiktaş'ta, devre arası transfer döneminde kadroya katılan yeni transferlerin lisansı henüz çıkmadı.
Siyah-Beyazlılar, devre arası transfer döneminde takıma Hollandalı Ryan Babel ve Hırvat savunma oyuncusu Matej Mitrovic'i dahil etmişti.
Ancak her iki futbolcunun da TFF takım kadrosu listesinde adı gözükmüyor.
Edinilen bilgilere göre Babel ve Mitrovic'in lisanslarında sorun olmadığı, Osmanlıspor maçına kadar her iki futbolcunun da lisansının çıkacağı ve Şenol Güneş'in forma şansı vermesi halinde oynayabileceği öğrenildi.
Beşiktaş, Ryan Babel'i bedelsiz, Matej Mitrovic'İ ise 4.2 milyon Euro bedel ödeyerek transfer etmişti.
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