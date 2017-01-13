- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Beşiktaş'tan Antalyaspor vetosu!
13 Ocak 2017 , 10:25
Beşiktaş yönetimi, Antalyaspor'la oyuncu alış-verişi konusunda tüm ilişkileri dondurma kararı aldı.
Siyah-beyazlıların, Güney ekibi yetkililerinin Eto'o transferi konusunda açılış töreninde yaptıkları söylemlerin ardından böyle bir karar aldığı ortaya çıktı. Eto'o'nun Beşiktaş'a transferi konusunda taraflar büyük ölçüde anlaşmaya varmış; hatta Güney ekibinin hocası Rıza Çalımbay; Rhodolfo, Veli Kavlak ve Ömer Şişmanoğlu ile görüşmüş ama Veli ve Ömer'i ikna edememişti. Antalya Başkan Ali Şafak Öztürk'ün yaptığı son çıkışın ardından Beşiktaş yönetimi, "Bundan sonra Antalyaspor'dan alacak oyuncu da, verecek oyuncu da kalmadı" diyerek Akdeniz ekibiyle ipleri tamamen kopardılar. (Fotomaç)
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 1
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar