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Beşiktaş'tan Jorge Jesus açıklaması!

Tarih13 Ocak 2017 , 12:00

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Beşiktaş'tan Jorge Jesus açıklaması!

Beşiktaş, basında çıkan Jorge Jesus ile ilgili çıkan haberleri yalanladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle;

Kulübümüzden Açıklama
Bugün bazı gazetelerde yer alan, Beşiktaş'ın yeni teknik direktör olarak Jorge Jesus ile görüştüğü haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. 

Teknik Direktörümüz Şenol Güneş, futbolcularımız ve tüm camiamızla kenetlenip, şampiyonluk yolunda adım adım ilerlediğimiz günlerde bu tarz haberlerin çıkması maksatlı ve manidardır.

Camiamızın bu haberlere itibar etmemesini önemle rica ederiz.

Saygılarımızla
Beşiktaş JK

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