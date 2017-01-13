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Beşiktaş'tan sürpriz görüşme!
13 Ocak 2017 , 08:49
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- Spor Toto Süper Lig
- Beşiktaş
Portekiz medyası, Beşiktaş'ın yeni sezonda teknik direktörlük için Jorge Jesus ile görüştüğünü iddia etti.
Portekiz'de gündeme gelen flaş habere göre; Beşiktaşlı yetkililerin, Jesus ile ilk olarak 11 Aralık'ta oynanan Benfica derbisinden 1 hafta sonra görüştüğü ve 1 ay önce yapılan bu görüşmenin ardından hâlâ konuşmaların devam ettiği kaydedildi. Haberde; Beşiktaş'ın Şenol Güneş ile 1.5 sezon önce 2+1 yıllık kontrat imzaladığı hatırlatılırken, Jesus ile anlaşılması durumunda bu sezon sonunda kontrattan çıkılacağı ve opsiyonunun kullanılmayacağı belirtildi.
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