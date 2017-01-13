Lig Ana Sayfa
Lig Puan Durumu
Lig Fikstürü
Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» Spor Toto Süper Lig

Beşiktaş'tan sürpriz görüşme!

Tarih13 Ocak 2017 , 08:49

Yorum
Beşiktaş'tan sürpriz görüşme!

Portekiz medyası, Beşiktaş'ın yeni sezonda teknik direktörlük için Jorge Jesus ile görüştüğünü iddia etti.

Portekiz'de gündeme gelen flaş habere göre; Beşiktaşlı yetkililerin, Jesus ile ilk olarak 11 Aralık'ta oynanan Benfica derbisinden 1 hafta sonra görüştüğü ve 1 ay önce yapılan bu görüşmenin ardından hâlâ konuşmaların devam ettiği kaydedildi. Haberde; Beşiktaş'ın Şenol Güneş ile 1.5 sezon önce 2+1 yıllık kontrat imzaladığı hatırlatılırken, Jesus ile anlaşılması durumunda bu sezon sonunda kontrattan çıkılacağı ve opsiyonunun kullanılmayacağı belirtildi.

Fotomaç

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri

ba