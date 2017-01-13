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Bicakcic'den mesaj var
13 Ocak 2017 , 09:07
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
Galatasaray'ın stoper adaylarından Ermin Bicakcik, Galatasaray ile adının anılmasından memnun.
Adı Galatasaray’ın stoper adayları arasında yer alan Hoffenheim’ın savunmacısı Ermin Bicakcic, “Galatasaray gibi büyük bir takımın benimle ilgilenmesi, performansımın iyi olduğunu gösteriyor” dedi.
26 yaşındaki Bosna Hersek’li futbolcunun asıl şikayeti ise takımda düzenli olarak şans bulamamak
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- Futbol
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- Galatasaray
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