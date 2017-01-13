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''Bir gün telefonum çaldı, arayan Klopp'tu''

Tarih13 Ocak 2017 , 12:31

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''Bir gün telefonum çaldı, arayan Klopp'tu''

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor'un futbolcusu Dimitar Rangelov, kariyerinin dönüm noktasının, 2009'da Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) güçlü ekiplerinden Borussia Dortmund'a transfer olduktan sonra ayağının kırılması olduğunu söyledi.

Rangelov, yeşil-beyazlı takımın Antalya'da kamp yaptığı otelde AA  muhabirinin sorularını yanıtladı.
 
Profesyonel futbol kariyerine 16 yaşında Bulgaristan ekibi Slavia  Sofya'da başladığını belirten Rangelov, "Herkes bana Bulgaristan'ın en büyük  yeteneklerinden biri olacağımı söylerdi." dedi.
 
Bulgar forvet, 23 yaşında Fransız ekibi Strasbourg'a transfer olarak  ilk kez ülkesi dışında futbol oynamaya başladığını hatırlatarak, "Strasbourg'dan  sonra Almanya 2. Ligi'ne gittim, oradan da en büyük transferim olan  Bundesliga'ya, Borussia Dortmund'a imza attım." ifadelerini kullandı.
 
Borussia Dortmund'a transferinin çok ilginç bir hikayesi olduğunu dile  getiren Rangelov, şöyle konuştu:
 
"Almanya'da Energie Cottbus takımının formasını giyerken,  Bulgaristan'da yaz tatilindeydim. Hamburg menajerinden transfer için telefon  bekliyordum, ancak birkaç gün arayan olmadı. Daha sonra çok şaşırtıcı bir şey  oldu. Bir gün telefonum çaldı ve arayan Jürgen Klopp'tu. Bana, Borussia  Dortmund'a gelip gelmeyeceğimi sordu ve ben de tabii ki 'evet' dedim. Çünkü  dünyadaki her oyuncu buna evet derdi."
 
"Avrupa'nın dev takımlarında olabilirdim"
 
Borussia Dortmund ile 4 yıllık sözleşme imzalayan Rangelov, Alman  ekibine transfer olduktan kısa bir süre sonra bacağının kırıldığını ve bunun  kariyerine büyük darbe vurduğunun altını çizdi.
 
Jürgen Klopp ile çok iyi bir ilişkisi olduğunu aktaran Bulgar oyuncu,  "Bacağımın kırılması sebebiyle 3 ay futbol oynayamadım. Klopp da bana o dönemde  yardımcı oldu. Muhtemelen o dönemde ayağım kırılmasaydı Avrupa'nın dev  takımlarında olabilirdim." değerlendirmesinde bulundu.
 
"Genç  ve yetenekli bir takımız"
 
Dimitar Rangelov, Atiker Konyaspor'un ligin ikinci devresinde daha  başarılı olacağını iddia etti.
 
Deneyimli golcü, "Genç ve yetenekli bir takımımız var. Yavaş yavaş  üzerine koya koya hedeflerimize doğru ilerleyeceğiz. İkinci yarıda daha üst  sıralarda olmak istiyoruz." sözleriyle hedeflerini açıkladı.
 
Ligin 16 haftalık ilk bölümünde yalnızca 2 gol atabilen Rangelov,  "Benim için önemli olan takımın başarısı. Takım başarılı olduğu sürece kaç gol  attığımın önemi yok." diye görüşlerini aktardı.
 
"Yasin, yeteneğiyle dikkati çeken bir oyuncuydu"
 
Deneyimli futbolcu, Galatasaray forması giyen Yasin Öztekin'i Borussia  Dortmund'da forma giydiği dönemden tanıdığını vurgulayarak, şunları söyledi:
 
"Yasin, o günlerde Dortmund'un ikinci takımında oynuyordu. A takımla  antrenmanlara çıkıyordu. Gerçekten iyi bir oyuncuydu. Önemli yeteneklere sahipti  ve bu yeteneklerini de herkese gösterdi. Umarım Galatasaray'da tekrar formunu  yakalar ve takımına faydalı olur."
 
Bulgar efsanelerine eleştiri
 
Dimitar Rangelov, Bulgaristan Milli Takımı'nın 1994 Dünya Kupası'nda  elde ettiği dördüncülükten sonra bu başarıyı sürdürmeyi sağlayamadığını bildirdi.
 
Bulgaristan Futbol Federasyonunun eskisi kadar başarılı olmadığını  savunan Rangelov, "Aynı zamanda milli takımımızda çok iyi oyuncular yok. Bulgar  futbolundan çok önemli isimler gelip geçti. Ama şunu söyleyebilirim; Bulgar  futbolunun efsaneleri ülke futbolunun gelişmesine katkı sağlayamadı."  değerlendirmesinde bulundu.
 
"Futbola başladığımda bir idolüm yoktu." diyen Rangelov, "Ancak  beğendiğim çok futbolcu vardı. Bunların başında da Brezilyalı Ronaldo geliyordu."  şeklinde konuştu.
 
Bulgar futbolcu son olarak, Türkiye'deki terör olayları nedeniyle  herhangi bir korku yaşamadığını açıklayarak, "Yaşananlar tabii ki üzücü ancak  Türkiye'de yaşananlar Avrupa'da da oluyor. Türkiye'de kendimi çok güvende  hissediyorum." ifadelerini kullandı.

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