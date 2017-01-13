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"Bu oyun bize yakışmadı"
13 Ocak 2017 , 22:26
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AJANSSPOR- Bursaspor'un başarılı file bekçisi Harun Tekin, 2-1 kaybettikleri Trabzonspor maçının ardından yayıncı kuruluşlara açıklamalarda bulundu.
"Oyuna çok kötü başladık. İlk 35 dakika bize yakışmadı. Basit goller yedik. Son 10 dakika toparlandık ve golü bulduk. Rakip 10 kişi kalınca baskıyı artırdık, birkaç pozisyon da bulduk. Bugün bize yakışmayan bir oyun vardı, inşallah haftaya telafi edeceğiz.
"Onur Kıvrak da bugün çok iyi oynadı. 2-3 tane kritik kurtatış yaptı. Onur'u de tebrik ediyorum, güzel bir karşılaşma çıkardı."
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