Budkivskyi geri döndüğüne inanamıyor!

AJANSSPOR- Beşiktaş'ın ilgilendiği forvetlerden biri olan Pylyp Budkivskyi, Shakhtar Donetsk'e geri döndü.

Sezonun ilk bölümünde Rus ekibi Anji'de kiralık olarak forma giyen 24 yaşındaki oyuncu Shakhtar Donetsk'in resmi Internet sitesine verdiği röportajda geri döndüğü için çok mutlu olduğunu söylerken, "Shakhtar benim rüyalarımı süsleyen takım. Burada yetiştim. Genelde başka takımlara kilraık olarak gittim ancak her zaman geri dönmenin hayalini kuruyordum" dedi.

Shakhtar'a geri dönüş sürecini de anlatan Budkivskyi, "Kamptan bir gün önce beni aradılar ve geri döneceğimi söylediler. Bunu tahmin edemezdim. Böyle bir durumu düşünmemeye çalışıyordum ancak her zaman böyle bir opsiyonun olabileceğinin farkındaydım. Yarın sezonluk daha kiralık sözleşmem vardı ve birden bu bana yeni yıl hediyesi oldu. Umarım Shakhtar'da kalırım" ifadelerini kullandı.