Bursa'da Yusuf Yazıcı farkı!

Bursaspor: 1 - Trabzonspor: 2

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Ekrem Kan, Serkan Çimen

Bursaspor: Harun Tekin, Erdem Özgenç (Dk. 87 Del Valle), Sivok, Ertuğrul Ersoy, Aziz Behich, Merter Yüce (Dk. 78 Necid), Jorquera, Batalla, John (Dk. 65 Sercan Yıldırım), Kubilay Kanatsızkuş, Deniz Yılmaz

Trabzonspor: Onur Kıvrak, Pereira, Durica, Uğur Demirok, Mas, Onazi (Dk. 87 Aytaç Kara), Okay Yokuşlu, Castillo (Dk. 63 Medjani), Yusuf Yazıcı (Dk 85 Yusuf Erdoğan), Olcay Şahan, N'Doye

Goller: Dk. 12 Yusuf Yazıcı, Dk. 28 Uğur Demirok (Trabzonspor), Dk. 39 Kubilay Kanatsızkuş (Bursaspor)

Kırmızı kart: Dk. 48 N'Doye (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 45+1 Uğur Demirok, Dk. 49 Durica (Trabzonspor), Dk. 45+1 Sivok, 90+1 Deniz Yılmaz (Bursaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Bursaspor ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, 2-1 konuk takımın üstünlüğüyle sonuçlandı.

5. dakikada Jorquera'nın ceza alanına gönderdiği topa iyi yükselen Ertuğrul Ersoy'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

8. dakikada gelişen Bursaspor atağında Trabzonspor ceza sahası içinde Olcay Şahan'dan seken topu önünde bulan Jorquera'nın şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.

12. dakikada Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'nın golüyle öne geçti. Mas'ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği uzun taç atışında Sivok'tan seken topla buluşan Yusuf Yazıcı'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

28. dakikada konuk takım Uğur Demirok'un golüyle farkı 2'ye çıkardı. Trabzonspor'un sağ kanattan kazandığı köşe vuruşunu Yusuf Yazıcı kullandı. Bu oyuncunun ceza sahasına yaptığı ortada ön direkte topla buluşan Uğur Demirok'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 0-2

38. dakikada ev sahibi ekip Kubilay Kanatsızkuş'un golüyle farkı 1'e indirdi. Merter Yüce'nin pasıyla Trabzonspor ceza sahası içinde topla buluşan Kubilay Kanatsızkuş'un şutunda meşin yuvarlak kaleci Onur Kıvrak'tan döndü. Topu önünde bulan Kubilay Kanatsızkuş'un yeniden yaptığı vuruşta top bu kez ağlara gitti: 1-2

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-1 Trabzonspor üstünlüğüyle tamamlandı.

Öte yandan hakem Yaşar Kemal Uğurlu, maçın 32. dakikasında bir pozisyona yaptığı itirazdan dolayı Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu'nu tribüne gönderdi.

50. dakikada gelişen Bursaspor atağında Batalla'nın sağ kanattan ceza sahası içine yaptığı ortaya Ertuğrul Ersoy'un kafa vuruşunda top, az farkla yandan dışarı çıktı.

68. dakikada Batalla'nın aşırtma pasında Trabzonspor ceza sahası içinde topla buluşan Jorquera'nın kafa vuruşunda kaleci Onur Kıvrak meşin yuvarlağı tokatlayarak kornere çeldi.

78. dakikada Bursaspor, Batalla ile mutlak bir golden oldu. Yusuf Yazıcı'nın hatalı geri pasında Batalla kaleci Onur Kıvrak ile karşı karşıya kaldı. Arjantinli oyuncunun vuruşunda top, kaleci Onur Kıvrak'tan döndü.

80. dakikada bordo-mavili takımın yeni transferi Olcay Şahan, Onazi'nin ara pasında kaleci Harun Tekin ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

89. dakikada Uğur Demirok'un ara pasında Bursaspor ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın şutunda kaleci Harun Tekin topu kornere çeldi.

90+2. dakikada Yusuf Erdoğan'ın ara pasında Bursaspor ceza sahası önünde topla buluşan Aytaç Kara'nın plase vuruşunda kaleci Harun Tekin topu ayağıyla çeldi.

Karşılaşma, konuk takımın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.