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Bursaspor'dan flaş transfer hamlesi
13 Ocak 2017 , 00:30
Bursaspor'da merakla beklenen transfer görüşmesi gerçekleşti. Bogdan Stancu'yla 2,5 yıllık anlaşma sağlandı.
Rumen oyuncunun menajerleri dün akşam Bursa'ya geldi.Taraflar 2,5 yıllığına prensip anlaşmasına varırken resmi sözleşmenin Gençlerbirliği ile bonservis pazarlığının sonuçlanmasından sonra atılacağı bildirildi.
Bogdan Stancu kimdir?
Gençlerbirliği oyuncusu olan 29 yaşındaki forvet oyuncusu Bogdan Stancu, 2011'de Galatasaray ile başlayan Türkiye kariyerinde 5 sezona toplam 59 gol sığdırdı. Stancu, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Romanya Milli Takımı formasıyla 2 gol, 1 asitle oynamıştı.
(Bursa Hakimiyet)
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