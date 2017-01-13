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Demba Ba için müthiş iddia!
13 Ocak 2017 , 23:49
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TRT'nin Beşiktaş Muhabiri Fırat Günayer'in sosyal medyadan verdiği habere göre Demba Ba, dönme isteğini kulübe iletti. Siyah-beyazlı yöneticiler de Demba Ba'nın sağlık raporlarını istedi.
İlk temas 2 ay önce başladı
Ancak bu bilgilerin geçmişi yaklaşık 2 ay öncesine dayanıyor. Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe-Galatasaray maçını izleyen ve kısa bir süre İstanbul'da kalan Demba Ba, o sürede Beşiktaşlı yöneticilerle ilk teması kurdu. Ancak o zaman sakatlığı henüz tam olarak geçmeyen golcü oyuncuya, siyah-beyazlılar kesin bir cevap vermedi.
Daha sonraki zamanlarda da bu isteğini sık sık dile getiren Demba Ba'nın Beşiktaşlı yöneticilerle yaptığı son görüşmede "gelirken sizi maddi olarak bir yükün altına sokmam" demesi yönetimi de harekete geçirdi. (Ajans Beşiktaş)
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