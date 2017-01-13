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Emenike'ye kötü haber!
13 Ocak 2017 , 18:37
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Fenerbahçe
AJANSSPOR- Fenerbahçe'nin kendisine kulüp bulmasını istediği Emmanuel Emenike'ye Rusya'dan kötü haber geldi.
Rus basınında yer alan habere göre Emenike ile ilgilendiği iddia edilen Rubin Kazan, transferden vazgeçti.
Golcü oyuncunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi devam ederken takımda kalıp kalmayacağı merak konusu oldu.
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Fenerbahçe
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