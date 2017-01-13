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Emre Nefiz resmen Alanyaspor'da
13 Ocak 2017 , 12:48
AJANSSPOR-
Spor Toto Süper Lig takımlarından Aytemiz Alanyaspor, transfer çalışmalarına devam ediyor.
Akdeniz ekibi geçtiğimiz günlerde Gaziantepspor ile yollarını ayıran orta saha oyuncusu Emre Nefiz ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı. 2.5 sezondur Gaziantepspor takımında görev alan gurbetçi oyuncu, sezonun ilk yarısındaki 16 haftalık periyotta 11 maçta forma giyerken skora etki sağlayamadı.
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